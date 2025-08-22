На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского

Трамп: Путин и Зеленский не слишком хорошо ладят
true
true
true

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не слишком хорошо ладят. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Мы собираемся увидеть, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус, немного. Они не очень хорошо уживаются друг с другом по понятным причинам. Но посмотрим», — сказал глава Белого дома.

18 августа в Белом доме прошла встреча Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. После нее президент США принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее стало известно, почему РФ держит интригу по поводу встречи Путина и Зеленского.

