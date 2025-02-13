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Трамп верит, что Путин хочет мира

Трамп заявил, что доверяет Путину в урегулировании конфликта на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

Журналисты задали американскому президенту вопрос, верит ли он в искреннее желание руководства РФ заключить мирное соглашение.

«Да, я верю, что он [Путин] хочет мира», — сказал он, отметив, что «очень хорошо» знает российского лидера.

По его словам, если бы это было не так, то Путин сказал бы ему.

«Я уверен, что он хочет, чтобы что-то произошло. Я доверяю ему в этом вопросе», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Путину.

По его мнению, меры по урегулированию российско-украинского конфликта «могли быть приняты уже давно».

12 февраля лидеры США и России провели переговоры и договорились о личной встрече. Политики согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее в Пентагоне назвали главный приоритет Трампа в переговорах по Украине.

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