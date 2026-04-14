Мерц захотел «пересушить» источники финансовых поступлений России

Мерц: Европа обсудит быстрые решения по новым санкциям и давлению на Россию
Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию очередного пакета санкций для усиления давления на Россию, чтобы «пересушить» источники дохода от теневого флота Москвы. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, которая транслировалась на YouTube.

«Чтобы пересохли источники финансирования войны в России, мы планируем новые меры против теневого флота. А также мы сотрудничаем со странами Ближнего Востока, чтобы увеличить их оборонные возможности», – сообщил Мерц.

Он также заявил, что обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопрос завершения конфликта Москвы и Киева. Канцлер ФРГ утверждает, что Украина никогда не согласится «на диктат мира», а Европа – на ослабление ЕС и НАТО.

По его словам, у России якобы «нет шансов» выйти победителем из конфликта.

В феврале заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что эксперименты сторонников идеи «запереть» российский флот могут плохо для них кончиться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что российские военные корабли получают инструкции для сопровождения танкеров, их содержание не раскрывается.

Песков добавил, что за последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов.

Ранее Мерц заявил, что Европа должна быть частью соглашения по Украине.

 
