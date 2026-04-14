Зеленский выступил против частичного членства Украины в ЕС

Украина не заинтересована в неполном членстве в Евросоюзе, как Европа не заинтересована в том, чтобы украинская армия была ограниченной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Европейская правда».

По его утверждению, Европа нуждается в Украине как в сильном и полноправном партнере. Он привел пример с украинской армией, которая, по его словам, никому не нужна в формате «лайт».

«Все знают в Европе нашу позицию. Нам не нужен ЕС «лайт», как и НАТО. Так же, как, я считаю, и Европе, и странам НАТО нужна Украина, в полной мере сильный партнер. Нужна наша армия, сильная армия. Потому что никому не нужна украинская армия «лайт». Какая там будет защита?», – заявил Зеленский.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Она заявила, что Евросоюз не может назвать конкретную дату членства Украины в объединении. При этом фон дер Ляйен добавила, что Киев находится на правильном пути и проводит необходимые реформы, чтобы модернизировать страну.

