Политолог назвал Орбана «ширмой» для глубоких разногласий в Евросоюзе

Политолог Лукьянов: с уходом Орбана разногласия в ЕС никуда не исчезнут

Виктор Орбан был «ширмой» для глубоких разногласий внутри Европейского союза (ЕС). С его уходом с поста премьер-министра Венгрии никакие противоречия не исчезнут. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», — отметил эксперт.

В качестве примера он привел вопрос о выделении €90 млрд Киеву. Ряд европейских стран, по его словам, скептически относились к этой идее, и Орбан был для них отличной «палочкой-выручалочкой». Однако после его поражения на выборах противоречия в объединении вскроются, уверен Лукьянов.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

