Политолог раскрыл тактику нового премьера Венгрии в отношениях с Россией и ЕС

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр постарается восстановить отношения с Евросоюзом, в том числе в вопросах энергетики, антироссийских санкций и доступа к ресурсам. Однако оперативно отказаться от российских энергоносителей Будапешт не сможет, хотя в перспективе будет к этому стремиться, заявил доцент Финуниверситета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в беседе с «Новостями Mail».

Сейчас основная задача лидера партии «Тиса» — доказать жителям страны, что они сделали правильный выбор, поэтому Мадьяр будет стараться нормализовать отношения с Брюсселем, спрогнозировал политолог.

«В Брюсселе будут оказывать дополнительное давление на Мадьяра, зная, что ему нужны быстрые результаты, — считает он. — Европейцев главным образом интересуют вопросы спонсирования Украины, введения санкций против России, кроме того, их волнуют вопросы миграции».

По его мнению, теперь Венгрия договорится с ЕС по вопросам антироссийских санкций и поддержки Украины. Однако не во всех вопросах удастся достичь договоренности — проблемной останется миграционная тема, так как Будапешт продолжит ограничивать прием мигрантов, убежден Пятибратов. Он отметил, что Мадьяр, хотя и ориентирован на сотрудничество с ЕС, позиционирует себя как националист, который не согласится пойти навстречу Брюсселю в вопросах миграции.

Что касается отношений с Россией, то в ближайшее время Венгрия не сумеет отказаться от российских энергоносителей — на это потребуется время, считает эксперт. Однако тот факт, что новый премьер уже поднимает вопрос о диверсификации поставок говорит о том, что, как минимум, российские энергокомпании будут притесняться, а в будущем, при первой возможности замещения, Мадьяр постарается отказаться от российских энергоносителей и заменить их на альтернативные. Отношения Будапешта и Москвы вряд ли нормализуются при Мадьяре, заключил политолог.

Напомним, по итогам выборов в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство в парламенте. Премьер-министр Виктор Орбан, который возглавлял страну на протяжении 16 лет, официально признал поражение. Его пост займет 45-летний Петер Мадьяр, который когда-то восхищался Орбаном и долгое время был его последователем.

В Кремле ранее отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.