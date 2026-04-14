Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России

Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Обновление состава произошло впервые с апреля 2023 года.

Общественная палата насчитывает 172 члена. Президент назначает 40 из них, 89 делегируются общественными палатами регионов, еще 43 — общественными объединениями и некоммерческими организациями (НКО). Срок полномочий палаты составляет три года.

Президент отбирает кандидатов из числа граждан России, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, после консультаций с общественными объединениями, некоммерческими организациями и академиями наук. Не менее половины кандидатов должны представлять профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, а также иные НКО, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп.

9 апреля Путин утвердил законодательные поправки, меняющие порядок рассмотрения кассационных жалоб на решения, вынесенные мировыми судьями. Данные изменения затронули ряд законодательных актов, в том числе Гражданский процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, закон «О судебной системе Российской Федерации», а также Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ранее в России утвердили план реализации Стратегии государственной национальной политики.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!