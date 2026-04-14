Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Обновление состава произошло впервые с апреля 2023 года.

Общественная палата насчитывает 172 члена. Президент назначает 40 из них, 89 делегируются общественными палатами регионов, еще 43 — общественными объединениями и некоммерческими организациями (НКО). Срок полномочий палаты составляет три года.

Президент отбирает кандидатов из числа граждан России, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, после консультаций с общественными объединениями, некоммерческими организациями и академиями наук. Не менее половины кандидатов должны представлять профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, а также иные НКО, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп.

9 апреля Путин утвердил законодательные поправки, меняющие порядок рассмотрения кассационных жалоб на решения, вынесенные мировыми судьями. Данные изменения затронули ряд законодательных актов, в том числе Гражданский процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, закон «О судебной системе Российской Федерации», а также Кодекс РФ об административных правонарушениях.

