Мерц предложил поставлять нефть в Венгрию через Хорватию

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Венгрии будет предложено использовать трубопровод, проходящий через Хорватию, вместо «Дружбы». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мерца, этот вопрос будет обсуждаться через две недели на Кипре на неформальном саммите Евросоюза.

«Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», — сказал канцлер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Он напомнил, что предыдущее венгерское правительство не приняло это предложение.

«Я надеюсь, что и в этом отношении сейчас многое изменится и что Венгрия больше не будет искать близости с Россией, но постарается вместе с нами на европейском уровне принять столько решений, сколько возможно», — сказал Мерц.

До этого Зеленский заявил, что поврежденный нефтепровод «Дружба» будет повторно введен в эксплуатацию к концу апреля. Он отметил, что с приходом к власти в Венгрии нового правительства (правоцентристская партия «Тиса») отношения между странами должны строиться на прагматизме и взаимном уважении.

Ранее в Кремле оценили перспективы нефтепровода «Дружба».