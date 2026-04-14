Лукашенко угостил журналистов красной икрой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Могилевскую область угостил журналистов красной икрой в рыбхозе «Палуж». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства настаивал: корреспонденты должны сами попробовать продукт и убедиться в его качестве.

Как пишет агентство БелТА, президент ознакомился с результатами работы рыбоводческой отрасли по итогам прошлого года и перспективами ее развития в текущей пятилетке, включая меры по наращиванию производства рыб ценных пород.

Во время поездки Лукашенко рассказал о мастер-классе от российского лидера Владимира Путина по выращиванию рыбы в садках. Белорусский лидер отметил, что тогда остался под большим впечатлением. В пресс-службе уточнили, что речь идет о поездке белорусского лидера в Карелию.

