Лавров назвал страну, отношения с которой стали приоритетом для России

Россия считает укрепление связей с Индией одним из безусловных приоритетов своей внешней политики и с уважением относится к курсу Нью-Дели на защиту национальных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», его слова передает РИА Новости.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, особо привилегированное стратегическое партнерство с Нью-Дели находится в числе ключевых направлений работы Москвы на международной арене. Лавров подчеркнул, что российский подход полностью разделяют и индийские партнеры. Министр отметил, что независимый внешнеполитический курс Индии, направленный на стратегическую автономию и основанный на национальных интересах, заслуживает самого глубокого уважения.

«Укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели — в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Высоко ценим, что этот подход всецело разделяют и наши индийские друзья», — заявил Лавров.

Как указал глава российской дипломатии, в формирующемся многополярном мире неуклонно растет влияние Индии как одного из крупнейших мировых политических и экономических центров, а российско-индийская дружба служит образцом выстраивания межгосударственных отношений на принципах равноправия, взаимного доверия и учета интересов друг друга. По словам главы МИД РФ, трудно переоценить роль доверительного диалога на высшем уровне между двумя странами.

