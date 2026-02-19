«Ищу спонсоров»: Вассерман назвал «стоимость» своего переизбрания в Госдуму

Депутат Вассерман заявил о поиске спонсора для участия в выборах в Госдуму

Депутат Анатолий Вассерман заявил о планах пойти на выборы в Госдуму в 2026 году, но только при одном условии – если ему удастся найти спонсоров, которые профинансируют избирательную программу. В прошлом году максимум избирательного фонда составил 40 млн рублей, на этот год сумма пока неизвестна, рассказал он НСН.

За свой счет депутат предвыборную кампанию провел в 2016 году – тогда, по его словам, ему не хватило денег на рекламу. А в 2021 году парламентария поддержали спонсоры, в результате чего кампания прошла успешно.

«По опыту 2016 году года, если не найду желающих профинансировать, то не буду даже пытаться баллотироваться. Найду спонсоров или нет, пока неизвестно, — рассказал Вассерман.

Он добавил, что в прошлый раз максимум избирательного фонда, разрешенный законом, составил 40 млн рублей и был почти полностью израсходован. В этом году эта сумма пока не определена, но понятно, что она будет точно не ниже уровня прошлых выборов.

«Так что все зависит от того, найдутся ли спонсоры», — заключил депутат.

Напомним, в 2021 году Вассерман принимал участие в выборах в Госдуму как самовыдвиженец. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил это тем, что «у всех без исключения политических партий, согласно социологическим данным, антирейтинг выше рейтинга», а сам он является «политиком со стажем в три десятилетия». Позднее депутат примкнул к «справедливороссам».

