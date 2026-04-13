Политолог назвал виновных в поражении Орбана на выборах в Венгрии

Поддержка со стороны лидера США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса сыграла против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Эксперт пояснил, что конфликт США и Ирана взвинтил цены на энергоносители в Европе. Более того, антиевропейская риторика Вашингтона настроила избирателей против его сторонников, в частности Орбана.

В целом Дудаков прогнозирует рост ультралевых настроений в Европейском союзе (ЕС).

12 апреля на выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия возвращается к европейскому пути. Также канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил венгерскую оппозицию с победой на выборах. Мадьяр же пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

Ранее мэр украинского города посоветовал соотечественникам не радоваться поражению Орбана.