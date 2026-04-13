Эксперт объяснил, почему Иран не может разблокировать Ормузский пролив

Даже если США и Иран достигнут определенного компромисса, ожидать быстрого открытия Ормузского пролива не стоит. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Иван Пятибратов.

«Иран сам заинтересован в том, чтобы он был разблокирован, это вопрос в том числе экономического благополучия самого Ирана. Другое дело, что это сейчас главный рычаг давления на США, который у Тегерана есть, поэтому я не ожидал бы внезапной, моментальной разблокировки этого пролива. Просто потому что тогда Иран теряет козыри», — объяснил эксперт.

Он также допустил, что пункты мирного договора, предложенного США Ираном будут полностью пересмотрены, поскольку они работают исключительно в пользу Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп на это пойти не может, считает политолог.

Накануне стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

