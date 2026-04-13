Политолог назвал два варианта развития событий в ситуации с США и Ираном

Пункты мирного договора, предложенного США Ираном, скорее всего будут полностью пересмотрены, поскольку они работают исключительно в пользу Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп на это пойти не может. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Иван Пятибратов.

Эксперт видит два варианта развития событий.

«Первый — начнутся обсуждения иранского документа, и в итоге договориться не удастся. Конфликт продолжится. <...> Второй сценарий — большая часть пунктов будет проигнорирована, говорить будут по существу. А по существу интересуют США два ключевых вопроса: это разблокировка Ормузского пролива и это ядерная программа Ирана», — сказал Пятибратов.

По его мнению, ядерный конфликт пока не отменяется — по крайней мере, его сроки сдвинуты.

Накануне стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее ВС Ирана пригрозили всем портам в Персидском заливе.