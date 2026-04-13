Захарова обвинила Клинтон во лжи о связях ее мужа с Эпштейном

Захарова: Клинтон врет, заявляя, что ее муж не знал о преступлениях Эпштейна
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон врет насчет того, что ее муж, бывший президент США Билл Клинтон ничего не знал о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью информационной службе «Вести».

Захарова отметила, что слышала и читала, как Хиллари Клинтон пыталась «отмазать» своего мужа в очередной раз, говоря о том, что он якобы не знал, куда ездит, и не понимал, кто такой Эпштейн и в чем он замешан.

«Прошу прощения, доказательства того, что она врет, у меня есть», — заявила дипломат.

Она также отметила, что американские элиты хорошо знакомы с романом «Лолита» писателя Владимира Набокова. Захарова заявила, что в этой связи ни у кого не должно быть сомнений, почему самолет Эпштейна носил название «Лолита Экспресс».

До этого Билл Клинтон сообщил, что с Эпштейном он был знаком, однако оборвал все связи задолго до того, как стало известно о его скандальных преступлениях.

26 февраля Хиллари Клинтон дала показания по делу Эпштейна перед комитетом по надзору Палаты представителей. Она заявила об отсутствии у нее каких-либо связей с финансистом. Клинтон подчеркнула, что ей «ничего не было известно» о противоправной деятельности финансиста, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле.

Ранее Клинтон рассмеялся, рассматривая файлы Эпштейна.

 
