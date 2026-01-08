Размер шрифта
Новости. Общество

Ученые спрогнозировали число голодающих в мире в 2026 году

РАН: число голодающих в мире в 2026 году может составить около 660 млн человек
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Число голодающих в мире в 2026 году может достигнуть 660 миллионов человек, если сохранятся текущие негативные тенденции. Об этом говорится в докладе Российской академии наук (РАН), с которым ознакомилось РИА Новости.

По данным ученых, в 2025 году количество голодающих составило 673,2 миллиона человек, или 8,2% населения планеты. Этот показатель продолжает снижаться четвертый год подряд после пикового значения 2021 года, однако все еще значительно превышает доковидный уровень.

Пик мирового голода пришелся на 2021 год, когда от недоедания страдали 697,5 миллиона человек (8,8% населения). По сравнению с доковидным 2019 годом, когда голодали 584,1 миллиона человек (7,5% населения), ситуация остается более напряженной. Эксперты связывают негативные тренды с комплексом факторов, включая последствия пандемии, климатические изменения и геополитическую нестабильность.

В ноябре прошедшего года директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков сообщал, что около 735 миллионов человек во всем мире страдают от голода в 2025 году.

