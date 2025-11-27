Опросы в Европе и США выявили рост недоверия к власти

Две трети французов (67%) не считают, что Россия планирует нападение на Францию. Об этом сообщает Telegram-канал «Социо» со ссылкой на исследование французской консалтинговой компании Elabe.

Согласно тем же данным, 56% респондентов отрицательно восприняли заявления начальника генштаба Вооруженных сил Фабьена Мандона о необходимости быть готовыми «терять своих детей» и «страдать экономически» ради сдерживания «российской угрозы».

На фоне дискуссий о внешней безопасности в Германии продолжает падать доверие к федеральному правительству. По данным опроса социологической службы Forsa, проведенного по заказу телеканалов NTV и RTL, рейтинг канцлера Германии Олафа Мерца достиг исторического минимума — 23%. При этом 75% граждан ФРГ не одобряют его деятельность.

Лидерство в партийных рейтингах Германии удерживает «Альтернатива для Германии» — 26% поддержки. Второе место занял блок ХДС/ХСС с 25%, третье — СДПГ с 14%.

В США также зафиксирован рекордный уровень недоверия к власти. Согласно опросу Rasmussen Reports, 80% избирателей считают, что федеральное правительство коррумпировано. При этом 44% респондентов оценили уровень коррупции в Вашингтоне как «очень высокий».