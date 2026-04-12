Буданов анонсировал новый обмен пленными с Россией

Глава ОП Украины Буданов: в конце недели может случиться новый обмен пленными
Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже в конце следующей недели (до 19 апреля). Об этом Новости.LIVЕ рассказал глава Офиса президента Украина Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

По его словам, после обмена 11 апреля готовится «следующий этап» обмена пленными.

«На следующей неделе еще планируем [обмен], скажем так. Та сторона не совсем успела подготовить это все, но ждать не было возможности и неправильно было бы. <...> Там чисто бюрократические процедуры помешали», — подчеркнул Буданов.

11 апреля на границе между Белоруссией и Украиной прошел обмен пленными между Россией и Украиной. Минобороны России сообщило, что из плена вернулись 175 российских военных, которые находились на подконтрольной Киеву территории, а Украине передали 175 пленных солдат ВСУ. Также Россия вернула всех граждан, которые Украина захватила в заложники в Курской области.

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, процесс обмена пленными был трудным и занял много времени.

Также 9 апреля сообщалось об обмене телами между Россией и Украиной.

Ранее стала известна роль Буданова в мирных переговорах по Украине.

 
