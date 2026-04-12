Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали о преимуществе Ирана над американцами

Экс-переговорщик Госдепа Миллер: у Ирана больше козырей в рукаве, чем у США
Majid Asgaripour/Reuters

У Ирана больше «козырей в рукаве», чем у США. Об этом бывший переговорщик Госдепа США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер заявил в интервью CNN.

Он подчеркнул, что Иран на переговорах не соглашается на требования США, так как контролирует Ормузский пролив, обладает мощным оружием, а также может иметь высокообогащенный уран.

«Они продемонстрировали ужасающую способность подрывать безопасность и стабильность. Это — их козыри», — считает Миллер.

По его словам, Иран с большей вероятностью продолжит боевые действия и ответит на удары Израиля и США, чем пойдет на уступки американцам на переговорах.

11 апреля прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Пакистана. Предметом обсуждений были вопросы разблокировки Ормузского пролива, ядерной программы, снятия санкций и завершения боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон «четко обозначил» свои «красные линии», однако Иран не пошел на условия США.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Иран и США не достигли взаимопонимания по двум-трем принципиальным вопросам.

Ранее в Совфеде назвали США «падающим гегемоном».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!