В США рассказали о преимуществе Ирана над американцами

Экс-переговорщик Госдепа Миллер: у Ирана больше козырей в рукаве, чем у США

У Ирана больше «козырей в рукаве», чем у США. Об этом бывший переговорщик Госдепа США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер заявил в интервью CNN.

Он подчеркнул, что Иран на переговорах не соглашается на требования США, так как контролирует Ормузский пролив, обладает мощным оружием, а также может иметь высокообогащенный уран.

«Они продемонстрировали ужасающую способность подрывать безопасность и стабильность. Это — их козыри», — считает Миллер.

По его словам, Иран с большей вероятностью продолжит боевые действия и ответит на удары Израиля и США, чем пойдет на уступки американцам на переговорах.

11 апреля прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Пакистана. Предметом обсуждений были вопросы разблокировки Ормузского пролива, ядерной программы, снятия санкций и завершения боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон «четко обозначил» свои «красные линии», однако Иран не пошел на условия США.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Иран и США не достигли взаимопонимания по двум-трем принципиальным вопросам.

