Военблогер Подоляка заметил у Трампа признаки прогрессирующей болезни

Подоляка: заявления Трампа говорят о том, что его болезнь прогрессирует

Заявления главы Белого дома Дональда Трампа свидетельствуют о том, что его «болезнь прогрессирует». Об этом в своем Telegram-канале написал военблогер Юрий Подоляка.

К таким признакам военный блогер отнес слова американского лидера о якобы поступившем к нему предложении стать верховным лидером Ирана.

««Иран предложил мне стать верховным лидером. Я ответил: «Нет, спасибо, я не хочу», — ответил Трамп. По-моему, болезнь явно прогрессирует», — указал Подоляка.

О какой болезни идет речь, блогер не уточнил.

Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов нанести по Ирану удары, которые превзойдут все предыдущие, если иранская сторона откажется от сделки.

До этого в Кремле подчеркнули, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в ближневосточном регионе.

Ранее Трамп рассказал, что операция США в Иране опережает график.