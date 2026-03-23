Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил о скоординированной операции иностранной разведки по отслеживанию звонков с телефона главы венгерского МИД Петера Сийярто. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

Политик прикрепил к публикации обнародованную аудиозапись журналиста Сабольча Пани, в которой тот признает факт передачи телефонных номеров Сийярто иностранным спецслужбам.

«Новые подробности из просочившейся аудиозаписи указывают на скоординированную операцию, связанную с разведкой, направленную против министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с участием иностранных спецслужб и связанную с политикой», — написал Ковач.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на анонимного европейского чиновника писала, что Сийярто якобы часто связывается по телефону с Лавровым во время перерывов на заседаниях Евросоюза (ЕС). Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия.

21 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вмешательство ЕС во внутренние дела других стран уничтожает европейскую демократию. Политик отметил, что прямо сейчас европейские лидеры в интересах Украины открыто вмешиваются в предстоящие венгерские выборы.

Ранее Орбан заявил, что ЕС действует по указке Зеленского.