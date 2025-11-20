На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали о планах НАТО по Балтийскому морю

Захарова заявила, что НАТО хочет изолировать Россию в Балтийском море
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

НАТО хочет превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Особо этих планов и не скрывают», — отметила она.

По мнению Захаровой, этому плану альянса не суждено сбыться.

«Россия будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества», — подчеркнула дипломат.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус обвинил РФ в якобы усилении гибридных атак против стран Европы, в том числе в Балтийском море.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически стало «внутренним морем НАТО». Кроме того, по словам министра, «плохой новостью» является продолжение активности России в этом регионе. Шаги, предпринимаемые Москвой, он назвал «враждебными по отношению к Европе и Западу в целом».

Сикорский подчеркнул, что ситуация требует повышенного внимания и координации усилий со стороны стран — членов Североатлантического альянса для обеспечения безопасности и стабильности в Балтийском регионе.

Ранее в Госдуме оценили слова министра обороны Польши о войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами