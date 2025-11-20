Захарова заявила, что НАТО хочет изолировать Россию в Балтийском море

НАТО хочет превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Особо этих планов и не скрывают», — отметила она.

По мнению Захаровой, этому плану альянса не суждено сбыться.

«Россия будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества», — подчеркнула дипломат.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус обвинил РФ в якобы усилении гибридных атак против стран Европы, в том числе в Балтийском море.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически стало «внутренним морем НАТО». Кроме того, по словам министра, «плохой новостью» является продолжение активности России в этом регионе. Шаги, предпринимаемые Москвой, он назвал «враждебными по отношению к Европе и Западу в целом».

Сикорский подчеркнул, что ситуация требует повышенного внимания и координации усилий со стороны стран — членов Североатлантического альянса для обеспечения безопасности и стабильности в Балтийском регионе.

