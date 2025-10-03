Министра культуры в Литве уволили из-за отказа ответить на вопрос о принадлежности Крыма

Литовский министр культуры Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, обвинив журналистов в провокациях Позже он попробовал исправить ситуацию, заявив, что полуостров — «оккупированная территория Украины». Однако, это не помогло: премьер-министр страны Инги Ругинене призвала Адомавичюса покинуть пост. Сам он признался, что «не чувствует себя в безопасности».

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс решил уйти в отставку после того, как отказался дать прямой ответ на вопрос журналистов о принадлежности полуострова Крым.

«Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, могу сказать — я ухожу с поста министра культуры», — цитирует Адомавичюса портал Delfi.

Теперь уже бывший министр подчеркнул, что он и члены его семьи в последнее время «не чувствуют себя в безопасности на улице».

Премьер-министр Инги Ругинене предложила политику покинуть пост после его интервью порталу lrytas.lt.

«По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс объявил о своем уходе в отставку, но утверждал, что делает это не из-за собственных ошибок, а под давлением извне, которое создает угрозу безопасности его семьи», — сообщает LRT.

«Есть грань!»

В интервью политик не стал говорить, кому принадлежит Крым. При этом Адомавичюс назвал вопросы о поддержке Украины «провокационными» и заявил, что обсуждение этих тем выходит за рамки его министерства.

«Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», — заявил Адомавичюс журналистам.

«Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить», — указал он.

Позже Адомавичюс назвал полуостров «оккупированной территорией Украины, которая сейчас находится у России». Он также подчеркнул, что Киев мог бы выиграть войну быстрее, если бы победил коррупцию.

Член социал-демократической партии Линас Балсис назвал «большой проблемой» интервью с министром.

«Министр, член правительства, и вот с такими взглядами, — я не знаю, может ли он быть министром. Наверное, есть такая категория людей в Литве, которые думают, как министр, который изложил по сути антиукраинскую риторику», — отметил Балсис.

Адомавичюс был назначен министром всего неделю назад. Его назначение вызвало цепную реакцию отказов деятелей культуры от сотрудничества с президентом страны Гитанасом Науседой. Адомавичюса считают некомпетентным в сфере культуры. Ранее он занимался бизнесом, в последнее время возглавлял фабрику по производству макарон.

На прошлой неделе в Вильнюсе прошел митинг против его назначения.

Политик представляет правопопулистскую партию «Заря Немана».

«Нас подарили, как мешок картошки». Могут ли США признать Крым российским? Соединенные Штаты ждут от Киева уступок для урегулирования украинского кризиса. Для быстрого решения... 21 апреля 18:22

Россия продолжает настаивать на международном признании занятых ею территорий. Признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами является обязательным условием заключения мира, неоднократно подчеркивал российский МИД. Кроме того, Москва требует закрепления за Украиной внеблокового статуса, ее отказа от вступления в НАТО и других военных союзов, демилитаризации, а также отмены антироссийских санкций и разморозки активов.