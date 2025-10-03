«Чей Крым?». Литовский министр лишился поста за неправильный ответ на вопрос

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс решил уйти в отставку после того, как отказался дать прямой ответ на вопрос журналистов о принадлежности полуострова Крым.
«Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, могу сказать — я ухожу с поста министра культуры», — цитирует Адомавичюса портал Delfi.
Теперь уже бывший министр подчеркнул, что он и члены его семьи в последнее время «не чувствуют себя в безопасности на улице».
Премьер-министр Инги Ругинене предложила политику покинуть пост после его интервью порталу lrytas.lt.
«По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс объявил о своем уходе в отставку, но утверждал, что делает это не из-за собственных ошибок, а под давлением извне, которое создает угрозу безопасности его семьи», — сообщает LRT.
«Есть грань!»
В интервью политик не стал говорить, кому принадлежит Крым. При этом Адомавичюс назвал вопросы о поддержке Украины «провокационными» и заявил, что обсуждение этих тем выходит за рамки его министерства.
«Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», — заявил Адомавичюс журналистам.
«Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить», — указал он.
Позже Адомавичюс назвал полуостров «оккупированной территорией Украины, которая сейчас находится у России». Он также подчеркнул, что Киев мог бы выиграть войну быстрее, если бы победил коррупцию.
Член социал-демократической партии Линас Балсис назвал «большой проблемой» интервью с министром.
«Министр, член правительства, и вот с такими взглядами, — я не знаю, может ли он быть министром. Наверное, есть такая категория людей в Литве, которые думают, как министр, который изложил по сути антиукраинскую риторику», — отметил Балсис.
Адомавичюс был назначен министром всего неделю назад. Его назначение вызвало цепную реакцию отказов деятелей культуры от сотрудничества с президентом страны Гитанасом Науседой. Адомавичюса считают некомпетентным в сфере культуры. Ранее он занимался бизнесом, в последнее время возглавлял фабрику по производству макарон.
На прошлой неделе в Вильнюсе прошел митинг против его назначения.
Политик представляет правопопулистскую партию «Заря Немана».
Россия продолжает настаивать на международном признании занятых ею территорий. Признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами является обязательным условием заключения мира, неоднократно подчеркивал российский МИД. Кроме того, Москва требует закрепления за Украиной внеблокового статуса, ее отказа от вступления в НАТО и других военных союзов, демилитаризации, а также отмены антироссийских санкций и разморозки активов.