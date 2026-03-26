Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Премьер Великобритании разрешил задерживать подсанкционные суда «теневого флота»

Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В публикации отмечается, что Великобритания закроет кораблям, попадающим под рестрикции, доступ в пролив Ла-Манш. В отношении владельцев, операторов и экипажей задержанных судов будут заводить уголовные дела за нарушение санкционного законодательства.

В феврале заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что эксперименты сторонников идеи «запереть» российский флот могут плохо для них кончиться.

14 февраля агентство Bloomberg сообщило, что глава минобороны Великобритании Джон Хили встретился с министрами обороны ряда европейских стран и обсудил с ними захват танкеров «теневого флота» России. По данным журналистов, участники встречи договорились координировать действия с США и рассмотреть возможность продажи нефти с захваченных судов для компенсации затрат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!