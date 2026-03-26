Премьер Великобритании разрешил задерживать подсанкционные суда «теневого флота»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В публикации отмечается, что Великобритания закроет кораблям, попадающим под рестрикции, доступ в пролив Ла-Манш. В отношении владельцев, операторов и экипажей задержанных судов будут заводить уголовные дела за нарушение санкционного законодательства.

В феврале заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что эксперименты сторонников идеи «запереть» российский флот могут плохо для них кончиться.

14 февраля агентство Bloomberg сообщило, что глава минобороны Великобритании Джон Хили встретился с министрами обороны ряда европейских стран и обсудил с ними захват танкеров «теневого флота» России. По данным журналистов, участники встречи договорились координировать действия с США и рассмотреть возможность продажи нефти с захваченных судов для компенсации затрат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.