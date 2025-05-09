Кабмин Британии ввел санкции против «теневого флота» РФ

Великобритания ввела санкции против «теневого флота» России. Об этом говорится в заявлении на сайте кабинета министров королевства.

«Добавлено 101 новых (судовых – прим. ред.) характеристик», — говорится в сообщении.

Ограничения были введены в отношении нефтяных танкеров под флагами различных стран, в том числе самой России, Панамы, Барбадоса, Палау и других.

О новых ограничениях против Российской Федерации объявит премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в канадском Осло.

В заявлении кабмина говорится, что за счет использования теневого флота Россия имеет возможность финансировать спецоперацию на Украине.

Кроме того, 9 мая участники саммита заявят об усилении партнерства JEF с Украиной. Ожидается, что это окажет поддержку Вооруженным силам Украины посредством интенсивных учений, повышения оперативной совместимости между военными платформами и усиления помощи в борьбе с фейковой информацией, а также позволит странам JEF освоить боевой опыт ВСУ.

Ранее в США придумали фонд для противостояния «танкерам-призракам» России.