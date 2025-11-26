Новую стратегию национальной политики до 2036 года назвали шагом к русскому возрождению

Через новую Стратегию национальной политики Путин дает русский ответ на вопросы государственного строительства. Об этом заявил политолог Петр Колчин.

Глава государства подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года». По словам политолога, документ полностью соответствует современным реалиям страны, где усилился общественный запрос на продвижение русского языка и культуры.

«Государствообразующий статус русских теперь комплексно включен в фундамент национальной политики. Президент официально оформил простую истину – развитие русского языка и культуры работает на укрепление межнационального единства. Когда русские чувствуют свою миссию как объединяющего Россию народа, тогда и общее состояние межнациональных отношений в стране улучшается», — сказал Колчин.

Особое внимание эксперт уделил введению количественных показателей эффективности реализации нацполитики. Ранее, по его словам, в регионах проводились формальные мероприятия «для галочки». Теперь же установлен четкий ориентир.

«Не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должно быть посвящено русской культуре. И это становится ориентиром для всех уровней власти и всех регионов»», — отметил политолог.

Колчин охарактеризовал утвержденную стратегию как самую масштабную реформу в сфере национальной политики за всю историю современной России. По его мнению, президенту удалось найти баланс между сохранением многонационального характера государства и усилением русского цивилизационного основания.

«Это безусловный успех, которого не удалось достичь ни Российской империи, ни Советскому Союзу. Поэтому утвержденную президентом стратегию национальной политики можно назвать стратегией русского возрождения», — заключил эксперт.