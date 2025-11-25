На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил новую стратегию национальной политики России до 2036 года

Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года и направлен на координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, а также на обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Основной целью стратегии заявлено укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. Ключевыми направлениями стали поддержка русского языка как государствообразующего, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия.

Особое внимание в документе уделяется интеграции в правовое и культурное пространство России новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них предусмотрен комплекс дополнительных мер.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у Путина на руках «все козыри».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами