В Кремле оценили информацию о планах Путина по сделке с Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью информацию американской газеты The New York Times о том, что президент России Владимир Путин еще в январе был близок к мирному соглашению по Украине.

25 марта издание написало, что Путин хотел заключить соглашение по Украине, но нападение США и Израиля на Иран, блокада Ормузского пролива, рост цен на нефть помешали этому.

«Это ложное измышление. Удалось проделать в ходе раундов трехсторонних переговоров определенное расстояние в сторону урегулирования, но основные вопросы для России не были согласованы», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, с начала было понятно, что по территориальному вопросу не было продвижения, нет его и до сих пор.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это вовсе не означает потерю интереса у Москвы к переговорам. Российская сторона сохраняет открытость, рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства, добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось следующая встреча по Украине может пройти в Стамбуле.