Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Экс-генсек НАТО призвал Запад к диалогу с президентом России

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Западу надо найти способ договориться с Путиным
Alexandru Dobre/AP

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны «найти способ договориться» с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужно сделать что-то более сложное, и это найти способ договориться с президентом Путиным», — сказал Столтенберг во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе.

Экс-генсек НАТО выразил уверенность, что Запад «не сможет переубедить Путина» в вопросе украинского конфликта. При этом он считает, что западные страны все-таки могут попробовать договориться с российским лидером «о чем-то приемлемом для Украины».

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что вмешательство НАТО в украинский конфликт привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом. Эксперт не исключил, что в скором времени мир увидит «похороны НАТО» в Брюсселе, где члены альянса постоят перед большим зданием и «тихо сложат флаги». Макгрегор добавил, что НАТО уже находится в упадке и для него «все кончено». По его мнению, это произошло, в частности, из-за несостоятельности режима украинского президента Владимира Зеленского, на который опирался альянс в борьбе с Россией.

Ранее Лавров оценил слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682447_rnd_7",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+