Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны «найти способ договориться» с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужно сделать что-то более сложное, и это найти способ договориться с президентом Путиным», — сказал Столтенберг во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе.

Экс-генсек НАТО выразил уверенность, что Запад «не сможет переубедить Путина» в вопросе украинского конфликта. При этом он считает, что западные страны все-таки могут попробовать договориться с российским лидером «о чем-то приемлемом для Украины».

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что вмешательство НАТО в украинский конфликт привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом. Эксперт не исключил, что в скором времени мир увидит «похороны НАТО» в Брюсселе, где члены альянса постоят перед большим зданием и «тихо сложат флаги». Макгрегор добавил, что НАТО уже находится в упадке и для него «все кончено». По его мнению, это произошло, в частности, из-за несостоятельности режима украинского президента Владимира Зеленского, на который опирался альянс в борьбе с Россией.

