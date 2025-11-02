На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила о безнаказанности Киева за теракты против журналистов

МИД РФ: безнаказанность за атаки на журналистов провоцирует Киев на преступления
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Безнаказанность за атаки на журналистов и покрытие подобных действий западными кураторами подталкивает Киев к совершению новых преступлений. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.

«Безнаказанность за <...> теракты против журналистов подталкивают киевский режим <...> к совершению все новых кровавых преступлений», — сказала Захарова.

По ее словам, с начала текущего года из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стало как минимум шести сотрудников российских СМИ. Дипломат подчеркнула, что дата была учреждена более 10 лет назад, и за это время ситуация в сфере защиты журналистов «неуклонно деградировала».

Захарова отметила, что в настоящее время коллективный Запад считает нормальным разделение журналистов на «своих» и «чужих». При этом все страны на словах признают необходимость обеспечивать безопасность условий для работы сотрудников СМИ, добавила она.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Украина целенаправленно уничтожает журналистов, пользуясь бездействием «цивилизованного» мира.

