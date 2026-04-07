Трамп рассказал о своем отношении к возможным военным преступлениям в Иране

Трамп признался, что не обеспокоен риском военных преступлений в Иране

Президент США Дональд Трамп признался, что его «совсем не беспокоит» риск военных преступлений в Иране. Об этом пишет The Guardian.

Американский лидер высказался о совершении военных преступлений в случае реализации угрозы разрушить электростанции и мосты в Иране, если тот не откроет Ормузский пролив.

«Меня это не беспокоит. Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», — отметил глава государства.

При этом Трамп во время выступления в Белом доме отказался сказать, могут ли гражданские объекты в Иране стать целями для атак.

5 апреля президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В случае отказа Ирана от соглашения хозяин Белого дома намерен «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики. Перед этим он пригрозил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если власти страны не откроют «чертов Ормузский пролив». Комментируя ситуацию, сенатор-демократ Крис Мерфи назвал «военными преступлениями» планы Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции в Исламской Республике.

3 апреля президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили атаки США на Иран. В ходе беседы Эрдоган выразил надежду, что конфликт на Ближнем Востоке не спровоцирует усугубление украинского кризиса.

