Мерц оскорбительно высказался о России

Канцлер Мерц заявил, что Россия якобы находится на пике глубочайшего варварства
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в обращении к лидерам стран Евросоюза незадолго до переговоров в Брюсселе 23 февраля призвал к поддержке Украины и заявил, что Россия якобы находится «на пике глубочайшего варварства». Об этом пишет газета The Times.

В материале отмечается, что позиция Венгрии в отношении кредита в размере €90 млрд для Украины разозлила Германию, которая является крупнейшим донором для Киева. В своей понедельничной речи Мерц прямо не упоминал Будапешт, но почти не пытался скрыть своего разочарования, пишет The Times.

Мерц призвал Европу не колебаться в поддержке Украины. По его словам, континент стоит на распутье, которое может определить ближайшее будущее. Канцлер заявил, что Берлин не может позволить повторить себе ошибку, не признавая опасности, которую Россия якобы несет Европе.

«Мы должны признать, и я говорю это нам [немцам]... что [Россия] под своим нынешним руководством сейчас находится на пике глубочайшего варварства. Никто не должен сомневаться в этом режиме и варварстве, которое исходит из России в эти дни», — сказал Мерц.

19 февраля Фридрих Мерц, отвечая в интервью на вопрос, смогут ли быть когда-нибудь нормальными отношения с президентом России Владимиром Путиным, дал понять, что это практически исключено. Происходящее в России он охарактеризовал как «состояние глубочайшего варварства» и выразил уверенность, что в ближайшее время это не изменится.

Ранее Мерца раскритиковали из-за его слов о Путине.

 
