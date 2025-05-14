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В России допустили крах Запада

Яковенко: Запад может прекратить существование из-за внутреннего кризиса
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Simon Dawson/Reuters

Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса. Таким мнением поделился чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко, пишет РИА Новости.

В своем докладе «2025: Трансформация мира» посол заявил, что приход к власти в США республиканца Дональда Трампа ознаменовал конец эпохи после Холодной войны и ускорил процесс перехода к многополярному миру, который отражает культурное и цивилизационное разнообразие.

В рамках этого процесса, по словам Яковенко, необходимо реформировать ООН, в том числе Совет Безопасности, и переписать Всеобщую декларацию прав человека. Посол предупредил, что если этого не произойдет, незападный мир может создать свою международную организацию.

Яковенко добавил, что теперь будет идти речь о «сжатии статуса» Запада, который раньше играл роль мирового гегемона, до еще одной цивилизации в числе других.

«Можно также предположить, что исторический Запад, как мы его знаем, прекратит свое существование, а входящие в него страны войдут в соответствующие географические расклады — европейский/евразийский, североамериканский и восточноазиатский», — подытожил Яковенко.

До этого Яковенко заявил, что агрессивная политика Запада привела к борьбе России с гегемонией западных стран на мировом уровне.

Он считает, что своими действиями на Украине Запад пытается задним числом переиграть итоги Второй мировой войны и реабилитировать фашизм и нацизм. В результате это побудило РФ приступить к своей «исторической миссии» и бросить Западу «силовой и цивилизационный вызов».

Ранее Путин порекомендовал мешающим России странам «не рыть другому яму».

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