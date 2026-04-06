Делягин рассказал, какой вопрос поднял на встрече с конгрессменами США

Депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv рассказал о деталях недавней встречи российской парламентской делегации с конгрессменами США. По его словам, обсуждались вопросы войны и мира, а также инвестиции и технологии.

«Я посвятил свое выступление, буду говорить за себя, прежде всего описанию того, что американские санкции против России носят вредный для них самих характер, потому что они просто взяли прибыль своего бизнеса, который он получал у нас, и отдали своим конкурентам. Просто подарили своим конкурентам», — рассказал парламентарий.

При этом он назвал переговоры успешными, поскольку был установлен канал коммуникации. Американская сторона, по его информации, намерена создать группу взаимодействия с Россией.

26 марта делегация Госдумы провела встречу с представителями американского конгресса. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне. Перед поездкой в США российские парламентарии получили основные установки от главы государства Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

