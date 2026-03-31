«Вы нам не друзья»: Делягин о парламентских переговорах РФ и США

Депутат Госдумы, доктор экономических наук, член российской парламентской делегации на недавней встрече с представителями США Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv раскрыл изнанку переговоров.

По его словам, предметно обсуждались вопросы войны и мира, инвестиций и технологий. Переговоры велись корректно, но жестко.

«Нам в начале переговоров было сказано, что «вы нам не друзья», после чего мы выдохнули с облегчением. Меня в очередной раз потрясла наивность американцев, потому что для них существует только внутренняя политика, а весь мир это где-то там далеко», — отметил Делягин.

Он пояснил, что для американских коллег было откровением, когда глава российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов сравнил Украину с Техасом, если бы тот отсоединился от США, запретил своему населению говорить на английском языке и преследовал бы тех, кто хочет остаться с Америкой.

При этом парламентарий считает переговоры успешными, поскольку был установлен канал коммуникации. Американская сторона, по его информации, намерена создать группу взаимодействия с Россией.

26 марта делегация Госдумы РФ провела встречу с представителями американского конгресса. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне. Перед поездкой в США российские парламентарии получили основные установки от главы государства Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в России заявили о готовности продолжить переговоры по урегулированию на Украине.