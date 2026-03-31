В Еврокомиссии раскрыли дополнительные расходы ЕС из-за подорожания топлива

ЕК: с начала войны против Ирана цены в ЕС на газ выросли на 70%, на нефть — 60%

В Европейском союзе цены на газ выросли на 70%, на нефть — на 60% с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в ходе пресс-конференции после экстренной онлайн-встречи министров энергетики ЕС, трансляция велась на сайте ЕК.

Он добавил, что дополнительные расходы Евросоюза составили €14 млрд. В комиссии отметили, что цены на нефть и газ в европейских странах не вернутся к прежнему уровню в обозримом будущем, даже если США подпишут мир с Ираном завтра, так как инфраструктура региона разрушена.

Йоргенсен призвал принять «скоординированные меры» и «придерживаться долгосрочной стратегии Европейской комиссии, связанной с полным отказом от ископаемого топлива» путем замены его на альтернативные источники энергии.

До этого экономист Алексей Зубец в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что при условии продолжения войны на Ближнем Востоке в течение еще нескольких месяцев нельзя исключать усугубления проблем Европы в энергетической сфере.

