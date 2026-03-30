Эксперт по Ближнему Востоку: Израилю предстоит множество войн для создания «Великого Израиля»

Израиль планирует вести множество войн на Ближнем Востоке, чтобы воплотить в жизнь свое видение «Великого Израиля». Такое мнение высказал в интервью телеканалу Al Jazeera Мохамад Эльмазри из Дохинского института аспирантуры.

Эксперт по Ближнему Востоку заявил, что Израиль укрепляет свои позиции, проводя полномасштабную военную агрессию против ряда стран, поскольку сталкивается с усилением изоляции в регионе.

По его словам, последний бюджет Израиля, составляющий $271 млрд — крупнейший в его истории — отражает намерение страны вести множество войн на разных фронтах.

«Я думаю, они понимают, что для того, чтобы Израиль смог воплотить в жизнь свое видение «Великого Израиля», предстоит очень долгая война или несколько войн» — от Сирии и Ливана до палестинских территорий, а также Ирана, — сказал Эльмазри.

«Великий Израиль» — политический и историко-географический концепт, предполагающий включение в состав еврейского государства территорий, охватывающих исторические библейские земли. В современном контексте это часто означает контроль над всей территорией между рекой Иордан и Средиземным морем (включая Западный берег и Газу), а в максималистских версиях — земли от Нила до Евфрата.

Ранее Нетаньяху распорядился расширить буферную зону безопасности на юге Ливана.