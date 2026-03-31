Лавров обвинил США и Израиль в попытке рассорить страны Персидского залива

США и Израиль пытаются настроить арабские государства Персидского залива против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия считает недопустимым использование военной силы против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, где бы они ни были — в Исламской Республике или в государствах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Последние, по словам Лаврова, тоже сталкиваются с серьезными последствиями от ближневосточного конфликта.

Министр добавил, что Россия готова оказать сторонам конфликта посредническую и другую помощь, чтобы они вновь сели за стол переговоров.

Тем не менее в настоящее время в Персидском заливе можно видеть признаки перерастания конфликта во все более широкомасштабное противостояние, которое некоторые уже назвали «новой мировой войной», отметил Лавров.

Накануне Лавров заявил, что Россия призвала стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий в регионе Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Россия неоднократно призывала стороны конфликта в Персидском заливе к немедленному прекращению боевых действий.

 
