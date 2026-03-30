Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп заявил о согласии Ирана с большинством из 15 пунктов его мирного плана

Elizabeth Frantz/Reuters

Иран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта, однако США намерены предъявить Тегерану дополнительные требования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы запросили 15 пунктов, и в основном они приняты, а мы собираемся запросить еще пару дополнительных вещей», — сказал глава Белого дома.

26 марта источник агентства Tasnim сообщил, что Иран через посредников передал официальный ответ на 15-пунктовый план США по урегулированию конфликта и теперь ждет реакции Вашингтона. Среди ключевых условий, которые выдвинул Тегеран, прекращение военных действий не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке, гарантии безопасности, выплата компенсаций и признание своего суверенитета над Ормузским проливом.

В то же время Иран сомневается в искренности намерений США относительно переговоров. По данным источника Tasnim, в Тегеране считают, что за этим стоит сразу несколько целей: показать США миролюбивой стороной, удержать мировые цены на нефть и выиграть время для подготовки новой агрессивной операции на юге Ирана с возможным наземным вторжением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!