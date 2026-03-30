Трамп заявил о согласии Ирана с большинством из 15 пунктов его мирного плана

Иран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта, однако США намерены предъявить Тегерану дополнительные требования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы запросили 15 пунктов, и в основном они приняты, а мы собираемся запросить еще пару дополнительных вещей», — сказал глава Белого дома.

26 марта источник агентства Tasnim сообщил, что Иран через посредников передал официальный ответ на 15-пунктовый план США по урегулированию конфликта и теперь ждет реакции Вашингтона. Среди ключевых условий, которые выдвинул Тегеран, прекращение военных действий не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке, гарантии безопасности, выплата компенсаций и признание своего суверенитета над Ормузским проливом.

В то же время Иран сомневается в искренности намерений США относительно переговоров. По данным источника Tasnim, в Тегеране считают, что за этим стоит сразу несколько целей: показать США миролюбивой стороной, удержать мировые цены на нефть и выиграть время для подготовки новой агрессивной операции на юге Ирана с возможным наземным вторжением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

