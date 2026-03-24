Три страны Ближнего Востока обеспокоены из-за снижения турпотока из России

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены приостановкой турпотока из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Фактически ни Оман, ни Катар, ни ОАЭ не являются участниками конфликта [на Ближнем Востоке] <…> они очень переживают из-за отсутствия наших туристов», — поделился он.

Вахруков напомнил, что в настоящее время действуют ограничения на поездки россиян в страны Ближнего Востока.

23 марта Telegram-канал Baza писал, что стоимость поездок в Дубай снизилась до 40% — отели вынужденно уменьшают цены на проживание, чтобы не работать в убыток.

После приостановки продаж туров российскими операторами в страны Ближнего Востока курорты заметно опустели. По словам россиян, переехавших в Дубай, сейчас там почти нет туристов: пляжи пустуют, в ресторанах мало посетителей, а привычные пробки исчезли.

На фоне падения спроса снизились и цены. Как отмечается, при самостоятельной организации поездки она может обойтись примерно в полтора раза дешевле, чем раньше. Так, отдых в Jumeira Rotana ранее стоил около 145 тысяч рублей на двоих, а сейчас — примерно 99 тысяч рублей с учетом самостоятельного бронирования и покупки билетов. Поездка в Hilton Garden Inn Dubai Deira подешевела с 141 тысячи до 95 тысяч рублей. Аналогичная стоимость теперь у тура в пятизвездочный Al Bandar Rotana, который раньше стоил 162 тысячи рублей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Египте, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее стало известно о панике российских туристов в Египте на фоне войны на Ближнем Востоке.

 
