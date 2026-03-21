Стало известно о панике российских туристов в Египте на фоне войны на Ближнем Востоке

SHOT: российские туристы в Шарм-эш-Шейхе паникуют из-за истребителей в небе
Telegram-канал «SHOT»

Российские туристы испытывают напряжение в связи с полетами истребителей над пляжами в Шарм-эш-Шейхе на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, на протяжении последней недели одна из военных баз в регионе поднимает истребители МиГ-29 египетских ВВС по несколько раз в день. Самолеты кружат в районе пляжей и отелей, а также издают громкий звук, вызывающий у российских туристов панику.

Отмечается, что туристы рассматривают возможность покинуть Египет как можно раньше из-за опасений, что боевые действия перекинутся на страну. При этом по утверждениям местных гидов, военные самолеты лишь патрулируют воздушное пространство, поскольку в 15 километрах от курорта располагается военная база США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Египте, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее АТОР оценил ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!