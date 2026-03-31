Появление ядерного оружия у Украины подвергло бы Европу постоянному риску. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

Украина в случае обретения ядерного оружия могла бы попытаться навязать свою политику и втянуть всю Европу в конфликт, считает он.

«Она представляла бы постоянный риск для Европы», — сказал депутат.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные гарантии безопасности для страны должны включать в себя передачу стране ядерного оружия и вступление в НАТО. Он добавил, что никто из партнеров Киева не поднимал данный вопрос.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявила, что страны Западной Европы подвергнутся ядерному шантажу со стороны Украины, если у нее появится оружие массового поражения. По ее словам, Киев будет не просто требовать деньги и оружие у зарубежных партнеров, а начнет диктовать им условия по своему содержанию, пояснила дипломат.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия может ответить на передачу Киеву ядерного оружия.