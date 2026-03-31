Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Евродепутат предупредил о рисках для Европы в случае появления ядерного оружия у Украины

Картайзер: появление ядерного оружия у Украины подвергло бы ЕС постоянному риску
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Появление ядерного оружия у Украины подвергло бы Европу постоянному риску. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

Украина в случае обретения ядерного оружия могла бы попытаться навязать свою политику и втянуть всю Европу в конфликт, считает он.

«Она представляла бы постоянный риск для Европы», — сказал депутат.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные гарантии безопасности для страны должны включать в себя передачу стране ядерного оружия и вступление в НАТО. Он добавил, что никто из партнеров Киева не поднимал данный вопрос.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявила, что страны Западной Европы подвергнутся ядерному шантажу со стороны Украины, если у нее появится оружие массового поражения. По ее словам, Киев будет не просто требовать деньги и оружие у зарубежных партнеров, а начнет диктовать им условия по своему содержанию, пояснила дипломат.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия может ответить на передачу Киеву ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!