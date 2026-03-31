Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД России рассказали, почему переговоры по Украине прошли в Швейцарии

Александр Кряжев/РИА Новости

Переговоры по Украине в швейцарской Женеве прошли по логистическим причинам. Об этом РИА Новости заявил директор третьего европейского департамента министерства иностранных дел России Олег Тяпкин.

«То, что один из раундов переговоров по Украине прошел в Женеве, объясняется исключительно стечением логистических обстоятельств, но никак не признанием «посреднического потенциала» Швейцарии», — сказал он.

Тяпкин добавил, что российская сторона все еще считает Швейцарию ангажированной площадкой.

21 марта министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине в Женеве.

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «ситуативной паузе» в переговорах. При этом он выразил надежду на то, что она будет прервана и удастся провести очередной раунд.

Ранее Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!