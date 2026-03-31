В МИД России рассказали, почему переговоры по Украине прошли в Швейцарии

МИД России: переговоры по Украине в Женеве прошли по логистическим причинам

Переговоры по Украине в швейцарской Женеве прошли по логистическим причинам. Об этом РИА Новости заявил директор третьего европейского департамента министерства иностранных дел России Олег Тяпкин.

«То, что один из раундов переговоров по Украине прошел в Женеве, объясняется исключительно стечением логистических обстоятельств, но никак не признанием «посреднического потенциала» Швейцарии», — сказал он.

Тяпкин добавил, что российская сторона все еще считает Швейцарию ангажированной площадкой.

21 марта министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине в Женеве.

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «ситуативной паузе» в переговорах. При этом он выразил надежду на то, что она будет прервана и удастся провести очередной раунд.

Ранее Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса.