В Кремле рассказали, когда возобновятся трехсторонние переговоры по Украине

Песков: переговоры по Украине возобновятся, как только будет возможность

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, когда могут возобновиться трехсторонние переговоры по Украине.

По словам Пескова, в переговорах наступила «ситуативная пауза».

«Как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь, графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам. Надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», — поделился Песков.

19 марта Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы РФ и США.

Немецкое издание Berliner Zeitung также писало, что ситуация на Украине для главы государства Владимира Зеленского резко ухудшилась после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

По мнению журналистов, переговорная позиция Киева за последнее время сильно ослабла.

Ранее в Кремле сообщили о паузе в работе трехсторонней группы России, США и Украины.