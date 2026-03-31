Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В Эстонии признали, что залетевшие на территорию страны дроны могли быть украинскими

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Несколько беспилотных летательных аппаратов, вероятно, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбились с курса и залетели на территорию Эстонии. Об этом заявил начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд, его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.

«Сегодня несколько беспилотников попали на территорию Эстонии. Они были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями», — сказал он.

31 марта Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии.

По данным источника канала, в ночь на 31 марта с территории Львовской и Житомирской областей было запущено 43 БПЛА в сторону Ленинградской области. Утверждается, что они пролетали через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. По мнению SHOT, атаки с использованием воздушного пространства стран Балтии планируются совместно с военными генштаба НАТО.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за дронов ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
