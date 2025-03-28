Маск рассказал, чем завершится российско-украинский конфликт

Глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что российско-украинский конфликт завершится договоренностью о мире. Об этом сообщает Fox News.

По его мнению, те люди, которые не хотят договариваться с российской стороной, «не предлагают ничего взамен».

Маск считает, что действия президента США Дональда Трампа принесут свои плоды. Он убежден, что план главы Белого дома — это «единственное, что сработает».

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее Рубио раскрыл следующий шаг США по вопросу решения конфликта на Украине.