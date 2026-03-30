Россия призвала к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

МИД РФ призвал к прекращению военных действий в зоне Персидского залива
Владимир Баранов/РИА Новости

Россия призвала стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий в регионе Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

»Москва настроена на поддержание координации с арабскими странами с целью прекращения огня на Ближнем Востоке», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что Москва призывает к поиску политико-дипломатических путей урегулирования конфликта.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспрецедентным по масштабам и разрушительности военно-политический кризис, спровоцированный атакой США и Израиля на Иран.

Таким образом Захарова прокомментировала удар неопознанного беспилотника по резиденции президента Иракского Курдистана. Она подчеркнула, что Россия осуждает это нападение и считает, что его организаторы пытаются расширить географические рамки конфликта вокруг Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

 
Допплата за VPN, новый бункер Трампа и провал британского шпиона в Москве. Главное за 30 марта
