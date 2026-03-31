Лавров уличил США в «двухходовочке» касательно конфликта в Иране

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «двухходовочкой» отношение США к международному праву в контексте конфликта в Иране. Слова министра с собрания Российского совета по международным делам приводит ТАСС.

Лавров напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио, который назвал «грубейшим нарушением международного права» блокировку Ормузского пролива со стороны Ирана. При этом двумя днями ранее, как указал глава МИД, американский президент заявил, что его «не интересует международное право».

«У него (президента США. — «Газета.Ru») есть своя мораль и свои инстинкты. Двухходовочка такая», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также обвинил некоторые страны в том, что они «потеряли берега» и открыто провозглашают права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США готов завершить боевые действия против Ирана, поскольку конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель. Как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, американскому лидеру «немного наскучил Иран» и он намерен двигаться дальше. В издании отметили, что политик готов отступить от своих планов, оставив Ормузский пролив закрытым.

Ранее президент США назвал единственную вещь, которая ограничивает его во внешней политике.