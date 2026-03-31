Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего передать Киеву ядерное оружие, является провокацией. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он выразил уверенность, что любое оружие в случае появления на Украине «в тот же день полетит в Россию».

«Наша страна этого не допустит. Поэтому такие заявления — это провокация, не более», — подчеркнул депутат.

28 марта Зеленский заявил, что Запад должен предоставить Украине ядерное оружие в рамках гарантий безопасности. Как он отметил, Россия является ядерным государством. По мнению украинского лидера, именно из-за этого многие уверены, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой.

Позднее ситуацию прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она предупредила, что страны Западной Европы подвергнутся ядерному шантажу со стороны Украины, если у нее появится оружие массового поражения. Киев будет не просто требовать деньги и оружие у зарубежных партнеров, а начнет диктовать им условия по своему содержанию, пояснила дипломат.

