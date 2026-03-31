Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В парламенте Крыма оценили заявление Зеленского о ядерном оружии

Константинов назвал провокацией слова Зеленского о ядерном оружии на Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего передать Киеву ядерное оружие, является провокацией. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он выразил уверенность, что любое оружие в случае появления на Украине «в тот же день полетит в Россию».

«Наша страна этого не допустит. Поэтому такие заявления — это провокация, не более», — подчеркнул депутат.

28 марта Зеленский заявил, что Запад должен предоставить Украине ядерное оружие в рамках гарантий безопасности. Как он отметил, Россия является ядерным государством. По мнению украинского лидера, именно из-за этого многие уверены, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой.

Позднее ситуацию прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она предупредила, что страны Западной Европы подвергнутся ядерному шантажу со стороны Украины, если у нее появится оружие массового поражения. Киев будет не просто требовать деньги и оружие у зарубежных партнеров, а начнет диктовать им условия по своему содержанию, пояснила дипломат.

Ранее в Государственной думе рассказали, как Россия ответит на передачу Украине ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!