В Кремле согласились со словами Трампа о Стармере и Черчилле

Песков: британский премьер Стармер действительно не Черчилль
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с высказыванием американского лидера Дональда Трампа, в котором он сравнил нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Уинстоном Черчиллем.

«Действительно, Стармер — это не Черчилль [Уинстон], действительно, [президент Франции Эммануэль] Макрон — это не [Шарль] де Голль и далее можно продолжать этот перечень достаточно долго», — отметил представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, этот список можно продолжать, но таковы нынешние политические реалии, «в которых мы живем».

Накануне Трамп заявил о своем разочаровании в премьер-министре Великобритании Кире Стармере из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном, отметив, что британский политик, «к сожалению, не Уинстон Черчилль». Так американский лидер отреагировал на отказ Британии отправить два авианосца на Ближний Восток.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, атаковав множество городов Исламской Республики. В ответ Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке и территории еврейского государства.

Как рассказал позднее Песков, президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В том числе российский лидер пообещал коллегам из арабских стран передать Ирану озабоченность ударами по их инфраструктуре.

Ранее Борис Джонсон раскритиковал Стармера за нежелание воевать с Ираном.

 
